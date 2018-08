Bisceglie-Matera, partita a rischio. Prefetto: incontro a porte chiuse

Partita a porte chiuse per l'incontro di Coppa Italia Bisceglie-Matera. Lo ha deciso il prefetto della Bat in occasione della partita in programma domenica 19 agosto presso lo stadio comunale “G. Ventura” di Bisceglie tra le squadre A.S. Bisceglie e Matera calcio, valevole per la gara di “Coppa Italia - Lega Pro”. «La Prefettura - si legge in una nota - su conforme avviso dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha disposto la disputa della gara in assenza di spettatori, con conseguente annullamento e rimborso dei titoli eventualmente già venduti».