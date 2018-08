È morto Bruno Ottomano, pilota automobilistico barese di fama europea, stroncato da una malattia incurabile. Ha iniziato a correre giovanissimo nei primi Anni ‘60 prima nel campionato Italiano velocità in montagna, a bordo di una speciale «Alfa Romeo Gta», poi alla guida di una esclusiva «Alfa 33», 2000 otto cilindri, vincendo vari campionati italiani ed europei. Nei primi Anni ‘70, Carlo Chiti, presidente dell’«Autodelta», reparto corse Alfa, affida a Ottomano l’«Alfa TT3», 3000, con la quale il pilota barese vince gare in tutta Europa e partecipa a varie gare del campionato mondiale marche, con piloti di formula uno del calibro di Merzario e Lafitte, in coppia con il suo grande amico Paolo Gargano. Il coronamento di un sogno si avvera nel 1981, quando Carlo Chiti gli affida l’Alfa 33 ,12 cilindri, unico esemplare, e sempre in veste di pilota ufficiale si distingue egregiamente in tutta Europa. Bruno Ottomano si è spento nella sua Bari, città che amava incondizionatamente, e lascia una splendida famiglia: la moglie Maria Pia, il figlio Rocco e le figlie Micaela e Rossana.