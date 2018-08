Stasera Coppa Italia contro Feralpisalò. Stadio Via del Mare in pessimo stato

«In ritiro abbiamo lavorato bene per cercare di diventare una squadra. La sfida di Coppa Italia è un appuntamento ufficiale e va onorato. La condizione non è ottimale e proprio in quest’ottica voglio verificare come sapremo gestire una gara nella quale non siamo al top. La FeralpiSalò ha già disputato un match vero ed è stata allestita per vincere la C. Noi siamo una neo promossa in B che ha cambiato tanto. Ad agosto non si notano grandi differenze tra le formazioni delle due categorie»: è questo il pensiero di Fabio Liverani in vista della sfida che alle 20,30, al Via del Mare, vedrà il Lecce opposto alla Feralpi Salò.

Il terreno sul quale si daranno battaglia le due compagini è in pessimo stato. «Non è adatto per esprimere un calcio tecnico, veloce e di qualità – nota Liverani - Dovremo adattarci e questo sarà un esame in più». Al primo allenamento sostenuto al rientro in sede dal ritiro, martedì scorso, c’è stata la contestazione all’attaccante Mino Chiricò ed al ds Mauro Meluso da parte di circa 300 ultrà. «Queste cose non fanno certo piacere – nota Liverani – I ragazzi hanno subìto molto, sul piano mentale, quanto è accaduto, tant’è che l’allenamento che è seguito è stato di basso livello. Dal giorno seguente, però, ho visto la giusta mentalità. La squadra ha bisogno del sostegno dell’ambiente, di tutto quello che ha unito le varie componenti nella passata stagione, permettendoci di centrare un risultato straordinario». Sulla formazione c’è incertezza in quanto sono in via di perfezionamento le pratiche di tesseramento del portiere Mauro Vigorito, del terzino sinistro Marco Calderoni,del trequartista Filippo Falco e della punta Edgaras Dubickas. «Sarà un mix di nuovi arrivati e di calciatori che hanno contribuito alla promozione in B», taglia corto Liverani.