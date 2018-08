Foggia, i nuovi acquisti debutteranno contro il Catania

Potrebbero subito debuttare tutti - domenica prossima alle 20.45 in casa, in Coppa Italia, contro il Catania - i nuovi acquisti del Foggia: il portiere Albano Bizzarri (classe ‘77), il difensore centrale e laterale mancino Luca Ranieri (’99), il regista di centrocampo Marco Carraro (’98) e l’attaccante Gabriele Gori (’99). I quattro rinforzi sono stati presentati ieri sera, dal commissario giudiziale Nicola Giannetti, nella sala conferenze dello stadio «Zaccheria», al termine dell’allenamento pomeridiano sostenuto al campo sportivo dell’aeroporto militare di Amendola ed hanno tutti ribadito il loro entusiasmo per la nuova avventura professionale cominciata da qualche settimana.

L’esperto numero 1 argentino è un ex della sfida di domenica prossima, avendo vestito la maglia del Catania, in A, per due stagioni, dal 2007 al 2009. Ranieri, come Gori arrivato in prestito dalla Fiorentina, contende a Loiacono e Martinelli un posto nella difesa a tre, accanto a Tonucci e Camporese. A Carraro, il tecnico Grassadonia potrebbe affidare le chiavi del centrocampo. Gori è stato il cannoniere rossonero, in Trentino, nel pre-campionato (7 gol).

Il d.s. Nember è impegnato sul mercato in trattative sia in uscita che in entrata, per irrobustire tutti i reparti. Il Foggia punta sul bulgaro Andrej Galabinov del Genoa (classe ‘88) per rinforzare l’attacco. Tra le alternative Fabio Ceravolo del Parma (’87), Matteo Ardemagni dell’Avellino (’87) e Antonio Floro Flores del Chievo (’83). Per la fascia destra piace l’under Gabriele Rolando della Sampdoria (’95), esterno di difesa e centrocampo ex Latina e Palermo. Si lavora con il Benevento allo scambio fra Alan Empereur e Andrea Costa, per definire il trasferimento al club sannita del difensore brasiliano Empereur (’94) e l’arrivo in rossonero del centrale ex Sampdoria e Parma, classe ‘86. Altre idee per la difesa lo sloveno Bostjan Cesar del Chievo (’82) e il ceco Stefan Simic del Milan (’95). Ai dettagli la cessione del mediano Matteo Fedele (’92) all’Universitate Craiova, serie A rumena.

Prosegue a buon ritmo la campagna abbonamenti (oltre 6mila le tessere già vendute), mentre potrebbe slittare a campionato già iniziato il terzo grado di giudizio (Collegio di garanzia del Coni) in merito al processo sportivo a carico del club, condannato dalla Corte federale d’appello a scontare 8 punti di penalizzazione per i presunti illeciti amministrativi commessi nelle stagioni 2015/16 e 2016/17.