Giancaspro, il Coni boccia il ricorso. Decaro: deve andarsene

Il Collegio di Garanzia del Coni, a sezione unite, presieduto da Franco Frattini, ha a respinto il ricorso di Giancaspro per il mantenimento dell'affiliazione in serie B decisa dla commissario della Figc il 20 luglio scorso dopo la mancata presentazione del ricorso alla Covisoc nel termine previsto del 16 luglio scorso. Svincolati anche i giovani, il cui futuro sarebbe stato in discussione in caso di accoglimento del ricorso. Il sindaco insiste: Giancaspro deve lasciare lo stadio, il termine della proroga concessa scade il 31 luglio.