Decaro scrive alla Figc: «Il Bari deve ripartire dalla serie C»

BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha inviato alla FIGC la richiesta ufficiale di assegnazione del titolo sportivo al Comune di Bari, come previsto dalle Norme Federali. Con la stessa nota il sindaco chiede che sia concessa alla città una deroga che consenta alla nuova squadra di calcio di disputare il prossimo campionato di Serie C. Il sindaco motiva quest’ultima richiesta di deroga anche per la storia ultracentenaria del calcio barese e dei suoi meriti sportivi.

«Sappiamo bene che si tratta di un’operazione difficilissima - spiega Decaro - ma vogliamo tentare tutto il possibile per fare ripartire il calcio cittadino da un campionato più consono alla nostra tradizione sportiva e al numero e al calore dei sostenitori biancorossi. Bari non retrocede per le sconfitte sul campo ma è penalizzata da questioni societarie di cui la città e la squadra non sono responsabili. Crediamo poi che la nostra esperienza e la passione sportiva delle migliaia di tifosi baresi possa sostenere il campionato in un momento difficile per la Serie C. Resta chiaro che, anche nel caso in cui la FIGC dovesse respingere la richiesta di deroga, la città sosterrà comunque la squadra».