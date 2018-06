Caiata: «Il Potenza non si vende»

POTENZA - Il Potenza non si vende, parola di Salvatore Caiata: il presidente della società rossoblù - che il prossimo anno disputerà il campionato di serie C dopo la promozione ottenuta a fine aprile - è stato chiaro sulle voci di una possibile cessione circolate negli ultimi giorni. «Tutte illazioni» ha detto parlando ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nel pomeriggio, nel capoluogo lucano.

«Possiamo rinunciare a questo meraviglioso pubblico e a questa città, per i quali abbiamo corso come matti per tutto il campionato, solo se arriva qualcuno che corre più di noi e solo per il bene del Potenza», ha aggiunto Caiata che - dopo essere stato eletto in Parlamento lo scorso 4 marzo - ha poi spiegato di non voler rinunciare al suo ruolo di presidente anche se, ha ricordato, «il Potenza è di Potenza e dei tifosi, i presidenti passano, ma noi amiamo questo progetto».

Sul prossimo futuro dei rossoblù, Caiata ha annunciato che domani sarà perfezionata l’iscrizione al campionato «con la serietà necessaria, portando assegni e fideiussioni serie e non chiacchiere, e senza patemi d’animo». Anche per l’organico, il presidente conta di mettere a disposizione dell’allenatore la rosa completa entro il 12 luglio, giorno d’inizio del ritiro: «Vogliamo uomini che si battano da leoni, come il nostro simbolo, e sulla maglia - ha concluso - ci sarà il graffio del leone».