Di Liddo e Semeraro oro ai Giochi del Mediterraneo

ROMA - È un’Italia che nuota nell’oro e che guarda tutti dall’alto quella presente ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Nella prima giornata di gare della manifestazione che si è aperta ieri sera nella località catalana gli azzurri fanno incetta di medaglie, dominando il programma del nuoto, con otto ori, tre argenti e un bronzo conquistati nella piscina di Campclair, ed ottenendo un oro e tre bronzi nel karate che fanno ben sperare in prospettiva futura (dato che la disciplina è stata inserita nel programma olimpico di Tokyo 2020). Complessivamente la giornata azzurra si chiude con nove ori, tre argenti e sette bronzi che fanno volare l'Italia in testa al medagliere.

Ad aprire le danze d’oro è stata Simona Quadarella, mettendo la firma sulla prima medaglia del metallo più importante nella XVIII edizione dei Giochi, grazie al dominio negli 800 stile libero, chiusi in 8'21"44. Ma l’Italia monopolizza il programma odierno anche grazie a un’autoritaria Erika Ferraioli (54"91) oro nei 100 sl, alle fantastiche doppiette tricolori nei 50 dorso maschili con Simone Sabbioni (25"11) e Niccolò Bonacchi (25"21) e nei 100 farfalla con Piero Codia oro (52"25), davanti al compagno Matteo Rivolta.

A far risuonare l’inno di Mameli, tra una gara e l’altra, è stata poi Silvia Scalia che con 28"33 ha firmato anche il record della manifestazione nei 50 dorso, così come Elena Di Liddo (57"59) primatista e oro dei 100 farfalla. Monologo d’oro anche per Luca Pizzini nei 200 rana (2'09"91) e per la 4x200 sl femminile (Panziera, Caponi, Pirozzi e Letrari) in 8'02"63, mentre è stata squalificata quella maschile che aveva vinto la 4x100 sl. Il menù del nuoto azzurro è impreziosito comunque dall’argento di Filippo Megli nei 200 stile libero (1'48"02) e dal bronzo di Carlotta Toni (4'41"43) nei 400 misti.

Arrivano dal tatami del padiglione di Cambrils, invece, l’oro della karateka Silvia Semeraro (-68 kg) che ha superato per 2-0 la turca Eltemur e i bronzi di Sara Cardin (categoria -55 kg), prima medaglia azzurra a Tarragona, Viola Lallo (-61 kg) e Rabii Jendoubi (75 kg).

Come di bronzo sono le medaglie dei pesisti Micheal Di Giusto, terzo nello slancio con 143 kg, e Alessandra Pagliaro nello strappo (72 kg) e della triatleta Federica Parodi, terza sul circuito urbano di Altafulla. La squadra azzurra chiude la giornata in testa al medagliere, ma l’Italia Team pensa già a domani.