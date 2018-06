A Brindisi tappa campionato moto acqua e hydrofly

BRINDISI - Il campionato italiano moto d’acqua 2018 farà tappa nel porto interno di Brindisi dal 30 giugno all’1 luglio prossimi. Nello stesso luogo e negli stessi giorni si svolgerà anche la seconda tappa del campionato italiano hydrofly, entrambi organizzati dalla federazione italiana motonautica, unici riconosciuti dal Coni, all’interno dell’Adriatic cup.

Per quel che riguarda il campionato di moto d’acqua, i piloti, di ognuna delle 8 categorie diverse che esistono in questa disciplina, si misureranno nelle due manches previste, la prima al sabato e la seconda alla domenica.

I due tipi di moto d’acqua che partecipano nelle diverse categorie sono «ski» e «runabout», ognuna delle quali si divide in classi e discipline diverse a seconda delle modifiche apportate alla moto ed al motore.

Le «ski» sono moto d’acqua che si guidano in piedi. Le "runabout» sono moto d’acqua decisamente più grandi e potenti che si guidano da seduti. Sono le più diffuse in quanto utilizzabili anche da due persone, ovviamente solo nell’uso diportistico. Per l’occasione il porto interno della città, verrà chiuso e destinato alla manifestazione.