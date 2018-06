Vela, canoa, windsurf e surf, Open day per gli sport nautici

BARI - Ritorna «Rotta verso Bari», l’iniziativa dell’assessorato allo Sport del Comune per avvicinare gratuitamente i più giovani agli sport nautici. Per praticare canoa, canottaggio, surf e windsurf è sufficiente presentarsi sabato 16 e domenica 17 giugno in uno dei circoli nautici o delle associazioni che aderiscono all’iniziativa: Il Maestrale (vela, lungomare Cristoforo Colombo Santo Spirito), Cus Bari (vela, canoa e canottaggio, lungomare Starita), Circolo Nautico (vela, colmata Marisabella), Lega Navale (canoa e vela, molo Pizzoli), Circolo della Vela (vela, piazza IV Novembre), Barion (canoa, canottaggio e vela, molo San Nicola), Big Air (windsurf, paddlesurf e kitesurf, area surf Torre Quetta) e Cat Surf (windsurf, paddlesurf, surf da onda, deriva e catamarano, c/o Baia San Giorgio).

Unico requisito: bisogna avere tra i 7 e i 14 anni, i posti disponibili saranno assegnati in ordine di sicrizione, dando precedenza a chi non ha già partecipato alle ultime due edizioni.

«L’iniziativa piace ai baresi - dice l’assesore Petruzzelli - come dimostrano le 1.200 presenze raccolte nelle edizioni passate. Il rapporto col mare va recuperato, siamo sulla buona strada: per troppo tempo abbiamo voltato le spalle».

Ma l’estate sportiva barese si annuncia rovente.

Nell’ultimo weekend di luglio, infatti, la sabbia del lido San Franceso ospiterà la Bobo Vieri summer cup, primo torneo di foot-volley. Divertimento assicurato.

Infine, i primi di agosto, sul lungomare nei pressi del molo San Nicola, via alle qualificazioni per l’Europeo under 18 di basket 3 contro 3.