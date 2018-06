Chiudono le scuole, partono gli Educamp Coni

BARI - Con la chiusura delle scuola ripartono in Puglia gli Educamp, i campus estivi multidisciplinari per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni. Promosso e ideato dal Coni e dal Miur, il format Educamp si distingue per l’offerta di attività tese al divertimento e alla socializzazione, che attraverso le varie discipline sportive puntano l’attenzione al processo educativo in generale. «Il valore aggiunto degli Educamp - sottolinea infatti il presidente del Coni Puglia, Angelo Giliberto - emerge da vari aspetti: il contesto educativo che ospita i ragazzi, l’insegnamento fondato su valori e metodologie condivise, la qualità dell’offerta e la competenza del personale altamente qualificato».

Questi i dettagli degli Educamp pugliesi, concepiti con la classica formula a blocchi settimanali dal lunedì al venerdì (info iscrizioni su www.educamp.it):

A Bari il campus si svolge come di consueto a Parco 2 Giugno. A Barletta l’Educamp è iniziato lunedì al Circolo Tennis «Hugo Simmen» e andrà avanti per tre settimane. Previste poi altre due settimane (dal 2 al 13 luglio) al Circolo Sportivo Capirro di Trani (in entrambi i casi con orari 9-17).

L’Educamp Lecce conferma la location della Polisportiva «Out Line», in via Adriatica. Dall’11 giugno al 6 luglio (orari 9-17), attività motorie e sportive a carattere ludico-ricreativo all’aria aperta. Infine l’area di Taranto, con Statte che dal 18 giugno, per quattro settimane, avvia il suo primo Educamp (rivolto anche ai ragazzi della limitrofa Crispiano). Si terrà nel complesso scolastico «Leonardo Da Vinci» in via delle Sorgenti, dotato anche di prato e pineta.