La Fasano-Selva va a Magliona

FASANO - Confermate le aspettative della vigilia con il sardo Omar Magliona che si impone in entrambe le manche ed alza al cielo il trofeo della 61ª edizione della Coppa Selva di Fasano, terzo round del campionato italiano velocità della montagna.

Una vittoria pesante per il pilota di Sassari che può mettere in classifica punti preziosi per balzare in testa solitario al campionato italiano. La cronoscalata pugliese organizzata dalla scuderia Egnathia regala emozioni allo stato puro lungo i 5,6 chilometri del tracciato che da Fasano conduce alla Selva, in una striscia di asfalto incandescente che ha esaltato le doti dei 234 concorrenti ammessi al via.

Il primo gradino del podio parla sardo con Magliona che ha messo in riga i due siciliani Domenico Cubeda e Francesco Conticelli. Ma andiamo per ordine, dando spazio ai numeri, quelli indispensabili per aggiudicarti una cronoscalata. Magliona ha fatto registrare il miglior tempo della manifestazione nella seconda salita, con il cronometro che si è fermato su 2’06”60 per una velocità media di 156,3 km/h. L’isolano alla guida di una Norma M20 Fc vola nella seconda manche rintuzzando gli attacchi del catanese Cubeda (2’08”39) al volante di una Osella Fa30 che nella prima salita era rimasto attaccato all’alfiere della Cst sport con un ritardo di soli 26 centesimi di secondo (2’06”83 contro 2’07”09). A completare il podio ci pensa il trapanese Conticelli con un’Osella Pa 2000 (2’11”21, 2’11”85). Considerando i tempi aggregati delle due manche Magliona ha chiuso con 4’13”43, seguito da Cubeda con un ritardo di 2”05, mentre Conticelli ha incassato un gap di 9”63.

Per la cronaca il primo dei pugliesi è il fasanese Gianni Angelini, giunto undicesimo (2’20”62, 2’21”82) con il tempo aggregato di 4’42”47 al volante di una Radical Sr4. «Grande soddisfazione - afferma Angelini - aggiudicarsi la propria gara di casa, forse si poteva fare qualcosina in più nell’Assoluto, ma va bene così e pensiamo già al prossimo impegno perché il campionato continua».

Tra i piloti di casa in gara nell’Italiano weekend tutto da dimenticare per Francesco Leogrande che ha dovuto dare forfait già nelle prove alle luce della rottura della pompa dell’olio della sua Osella Pa 2000. Gara stregata anche per Ivan Pezzolla tradito dalla catena della distribuzione della sua Osella Pa 21 Junior. Stessa storia per Giacomo Liuzzi con la sua Mini Cooper nella Racing start Plus: ha dovuto alzare bandiera bianca per un fuori pista nella prima manche. Tra le note liete si registra la vittoria nella Racing start per Oronzo Montanaro alla guida di una Mini Cooper che così ritorna a punti nel campionato, dopo il fuoripista di Verzegnis della seconda uscita di campionato.

TOMMASO VETRUGNO