Ladisa nel Bari calcio?"La notizia è infondata"

La holding barese della ristorazione,Ladisa, smentisce ogni interessamento dell'azienda in un eventuale ingresso nel capitale sociale del Bari calcio. La notizia di un interessamento del gruppo imprenditoriale barese era stata annunciata oggi da Tutto Sport. Notizia, ora smentita dall'azienda con un comunicato pubblicato sul proprio sito.

"In relazione a notizie stampa diffuse oggi in cui, richiamando “fonti solitamente ben informate”, si ventilerebbe un ingresso nella società Football club Bari 1908 da parte dell’azienda Ladisa - si legge nella nota - i fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, titolari dell’omonima impresa, smentiscono categoricamente ogni interessamento in tal senso".

"Tali notizie, diffuse senza le dovute e opportune verifiche, e peraltro ciclicamente riproposte, rischiano di ingenerare disinformazione in una comunità che ha a cuore la propria squadra e merita il massimo rispetto. Auspicando che tale notizia - infondata - sia frutto di una distrazione, Ladisa ribadisce la sua attenzione e sensibilità nelle attività giovanili sportive dei vari territori in cui opera in ogni parte d’Italia".

Ladisa è stato in passato sponsor del settore giovanile del Bari, durante la gestione Paparesta, rapporto proseguito anche con la nuova guida di Giancaspro: il rapporto, poi, si è interrotto "consensualmente" a seguito di dissapori con il management della società calcistica. Ladisa, recentemente, è stato sponsor del Torino calcio, nonché di Genova e Sampdoria.