A vela con disabilità motoria, tappa a Taranto

TARANTO - Marco Rossato, prima volta per una persona con completa disabilità agli arti inferiori, impegnato a portare a termine un personale Giro d’Italia a vela in solitaria, ha concluso oggi la tappa di due giorni nel porto di Taranto, inserito nel suo itinerario.

Partito da Venezia il 22 aprile scorso, Marco Rossato, sta svolgendo il suo Giro d’Italia con il suo catamarano a vela, Dragon Fly. La sua impresa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su tre importanti questioni: la carta delle disabilità dell’Onu, l’inquinamento della plastica nell’ambiente marino e la possibilità per un disabile di conseguire la Patente Nautica.

Nella sua impresa Marco è supportato da diverse Istituzioni e Associazioni tra le quali la Marina Militare, la Lega Navale, l'Anmi, il Coni paraolimpico e Lyon. In particolare, la Lega Navale di Desenzano del Garda, gli garantisce il supporto sulla terraferma attraverso l’opera di un socio della Lega Navale che lo segue con un camper in ogni tappa.

Al Molo Sant'Eligio di Taranto a salutare il velista, peraltro in partenza per la sua prossima tappa di Corigliano, il vice presidente del Lions Host Taranto, ammiraglio (in congedo) Luciano Ciussi, il Comandante Marittimo Sud ed ammiraglio di divisione, Salvatore Vitiello, che ha voluto ringraziare Marco per la sua tappa a Taranto ed esprimergli tutta la vicinanza della Marina Militare per la sua impresa di grande valore sportivo e umano.