Dentro o fuori, il classico bivio. Oggi si gioca per continuare a inseguire il sogno della A o per staccare in anticipo i biglietti per le vacanze. Cittadella-Bari, una poltrona per due, quella sulla quale poi aspettare il Frosinone nella doppia sfida della semifinale playoff. Ma questa è un’altra storia, tutta da scrivere e raccontare, sperando di poterlo fare.

Mirino sul «Tombolato», per una sfida che arriva con una settimana di ritardo e a campi invertiti rispetto alla chiusura della stagione regolare. Ma anche questa è tutta un’altra storia, già raccontata nelle sue storture e verità emerse da una sentenza chiara. Che porta ad una altrettanto chiara verità: il Bari deve solo vincere per qualificarsi. Può, deve, soltanto espugnare il campo dei veneti, perché la penalizzazione di due punti ha prodotto il risultato di trasformare il sesto posto in settimo posto e dunque consentito il sorpasso a tavolino dei veneti.

La settimana che ha condotto alla sfida in Veneto è stata densa, ricca di colpi di scena e di slanci d’affetto che solo una piazza come Bari può offrire. I mille tifosi che hanno salutato la squadra venerdì sera, restano un affresco difficile da dimenticare. Prima, la conferenza stampa di Giancaspro che poco ha chiarito su molte cose; poi la sentenza-bis del «caso contributi» alla vigilia immediata della partenza per il Veneto.

Palla al centro, dunque, alle 18.30, con mezza Bari davanti alla tv e poco più di mille baresi al fianco di una squadra che ha i mezzi per far saltare il banco al «Tombolato». Valori tecnici, esperienza, qualità della rosa e pure monte ingaggi (quello veneto un terzo di quello biancorosso) «parlano» di una partita che dovrebbe avere un solo padrone, cioè il Bari. Che dovrà gettare sul «Tombolato» tutta la rabbia accumulata per aver perso la possibilità di giocare in casa la partita, probabilmente davanti a oltre 40 mila persone.

Ma c’è anche il campo. Un avversario. Che da due anni arriva puntualmente a giocarsi i playoff, che è squadra rodata e senza pressioni, che può contare su due risultati su tre per agganciare la semifinale (il pareggio al 90’ porterebbe ai supplementari). Un bell’intrigo. Ma il Bari deve venirne fuori da vincitore.