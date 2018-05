Cassano: Garrone il migliore che ho incontrato

ROMA - "Chi è la persona migliore che ho incontrato nella mia carriera? Il presidente Garrone. Ancora oggi, a distanza di tanto tempo, mi emoziono sempre a parlare di lui, perchè era una persona introvabile nel mondo del calcio, onesto, perbene, educato, generoso, rispettoso: aveva tutte le doti di un uomo perfetto. E mi voleva bene come un padre. Mi sono legato tremendamente a lui, che vedevo come il padre che non avevo mai avuto. Lui mi dava tutte le attenzioni, qualsiasi cosa avessi bisogno, mi dava consigli. L’errore più grande della mia vita è stato mancargli di rispetto, anche se poi ho chiarito". Domani, martedì 29 maggio alle 23 su Sky Sport 1 e da mercoledì 30 maggio nella sezione "Scelti per te" su Sky On Demand, torna l'appuntamento con "I Signori del calcio", puntata dedicata a Antonio Cassano. "Chi, invece, la peggiore? Ne ho incontrate tante, ma direi Stramaccioni - prosegue l’ex campione di Bari, Milan, Inter, Roma e Real Madrid - Non è stata una persona onesta, leale. Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Difficilmente sono arrivato alle mani con qualcuno, però con lui era giusto arrivare a tanto; era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai. Perchè se una persona nasce quadra non può morire tonda". L’ex attaccante barese parla anche della sua infanzia: "E' stata difficilissima perchè non potevo mangiare, non avevamo soldi per andare avanti. Poi nascere a Bari nei vicoli è sempre complicato, puoi prendere strade sbagliate. Io mi reputo un ragazzo molto intelligente, perchè sono arrivato ad un punto e mi sono detto che dovevo dedicare la mia vita solo al calcio, non ho mai bevuto nè mi sono drogato".