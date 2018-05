Film sul Bari premiato all'Offside festival di Milano

BARI - «Una meravigliosa stagione fallimentare» del regista Mario Bucci, il film sulla cavalcata del Bari calcio dalla zona retrocessione ai playoff per la serie A nel 2013-14, ha ricevuto il premio «Miglior Lungometraggio" all’Offside film international festival di Milano.

«Un successo - commenta Ivan D’Ambrosio, fondatore della Dinamo Film - che gratifica tutti noi, dal regista all’autore dei testi Fabio Fanelli che ha ritirato per noi il premio, da Michele Salomone a Onofrio Vittorio detto Jair, dall’autore delle musiche Antonello Papagni ai 50.000 che erano allo stadio quel giorno, passando per tutti quelli che ci hanno messo qualcosa di proprio, di unico e di irripetibile». «Un premio - aggiunge - che dimostra quanto longeve siano le storie di uomini che lottano e si impegnano, e che si ostinano a raggiungere un obiettivo proprio quando tutto sembra perduto. ​el calcio, come del resto in tutti gli altri sport, esistono vincitori e perdenti; ma nel cinema - per fortuna - il risultato non è l'unica cosa a contare».