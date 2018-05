Race for the cure, corsa contro il tumore al seno

BARI - Il prossimo fine settimana (dal 25 al 27 maggio) torna a Bari, per la dodicesima volta, la 'Race for the Curè la manifestazione organizzata dalla Susan Komen Italia che si concluderà domenica con la corsa in rosa: tre giorni di salute, sport e benessere con un Villaggio allestito in piazza Prefettura. L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti dal presidente e vicepresidente nazionale della Komen, Riccardo Masetti e Daniela Terribile, dal presidente Komen Puglia, Linda Catucci, dal sindaco di Bari, Antonio Decaro e dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Alla iniziativa ha partecipato anche il commissario straordinario dell’Aress, Giovanni Gorgoni, il quale ha annunciato che la giunta varerà nei prossimi giorni la delibera per Breast Unit: saranno 12, 8 di riferimento pubbliche e quattro di completamento, private. Il padiglione allestito nel Villaggio della Race for The cure le ospiterà tutte e darà la possibilità alle donne che non hanno ancora ricevuto l’invito per lo screening di fornire i loro dati così saranno contattate. Il 25 giugno partirà la campagna di comunicazione degli screening regionali.

«Una grande festa - ha detto Masetti incontrando i giornalisti - con il coinvolgimento di istituzioni come il Comune, per la prima volta la Regione Puglia, la scuola, l'Università ed il Politecnico perchè sappiamo quanto sia importante la prevenzione e quindi una mentalità nuova che cresca attraverso l’opinione pubblica. Purtroppo solo il 63% delle donne pugliesi fa prevenzione rispetto all’88% delle donne emiliane ed il 72% del dato nazionale».

«Con la firma del protocollo di intesa con il Comune di Bari - ha aggiunto Masetti - la nostra collaborazione sarà sempre più forte e mirata nell’ambito dei progetti di prevenzione operanti sul territorio soprattutto nelle realtà regionali meno servite dal servizio sanitario nazionale».

«Prevenzione a 360 gradi, - ha detto la presidente del Comitato Puglia della Komen Italia, Linda Catucci - questo lo slogan per l’edizione del 2018 che concretizzeremo nelle tre giornate baresi nel Villaggio Race in Piazza Prefettura dove verranno affrontati i temi della prevenzione dalla senologia, alla nutrizione, alla dermatologia alla tricologia con una particolare attenzione, per la prima volta quest’anno, alle donne con tumore al seno metastatico, una patologia di cui si parla poco e per la quale ci battiamo per garantire il diritto alla migliore qualità di vita possibile, il diritto alla continuità e al reinserimento lavorativo e l’accesso alle migliori terapie innovative. Il tumore non ci deve sconfiggere ma deve essere sconfitto e battuto definitivamente».

«Sarà una corsa speciale - ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro - all’insegna della prevenzione che proseguirà nei mesi successivi quasi una linfa rosa che dia vita alla rete per la prevenzione sul territorio».

«Siamo in una fase di radicale cambiamento - ha concluso il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - dopo il disastro che ci hanno lasciato nell’ambito della sanità pugliese ora possiamo dire che riusciremo a recuperare il tempo perduto con la concreta realizzazione della rete oncologica pugliese che garantirà un servizio di prevenzione e cura capillare senza più code ed attese estenuanti o viaggi della speranza per curare patologie che possono essere diagnosticate e curate nelle nostre strutture sanitarie».