Conversano-Fasano allo spareggio per il titolo

Accademia Conversano-Junior Fasano 1-1: lo scudetto della pallamano maschile verrà dunque assegnato nella terza sfida della serie di finale, sabato prossimo al PalaWojtyla di Martina Franca. Con la netta vittoria in gara-2 (26-18) la formazione fasanese ha risposto con decisione all’affermazione dei conversanesi nel primo incontro, rimettendo in equilibrio il confronto e dando pure un forte segnale di forza e concentrazione.

«Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi - ha commentato il tecnico biancazzurro Ancona - hanno reagito ottimamente alla sconfitta di gara-1 in cui pur giocando bene per larghi tratti abbiamo sciupato una ghiotta occasione. La consapevolezza di avere qualche cambio in più ed il calore dei nostri tifosi hanno fatto la differenza. Ci siamo meritatamente riscattati, ma siamo consapevoli di non aver raggiunto ancora il risultato, quindi ora testa a gara-3 da preparare al meglio per riportare il tricolore a Fasano».

In una partita dai ritmi elevatissimi e dal tasso agonistico particolarmente acceso, con le due splendide tifoserie a costruire una bellissima cornice di pubblico, ha prevalso la squadra più attrezzata ed esperta, sorretta dalle straordinarie prestazioni di Riccobelli in attacco e del solito Fovio fra i pali. Per il Conversano, invece, la tenuta psicofisica è mancata proprio nei momenti culminanti, con un blackout di dieci minuti nel secondo tempo che ha mostrato tutte le fragilità di una formazione ancora giovane e dalle semplici risorse. «Sicuramente Fasano ha giocato una partita migliore in difesa rispetto a sette giorni fa - ha confermato l’allenatore biancoverde Tarafino - il talento di Riccobelli e l’esperienza degli altri hanno fatto il resto. Noi nel secondo tempo non abbiamo avuto le idee chiare in attacco e semplicemente non siamo più riusciti a sviluppare il nostro gioco. Ora ci resta un’altra gara per dimostrare soprattutto a noi stessi che possiamo fare meglio di come abbiamo giocato».

Antonello Roscino