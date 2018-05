Ciclismo, Giro: Pozzovivo, crono mi costringe a exploit sulle montagne

SAPPADA (UDINE) - «Con gente che va forte a cronometro bisogna cercare di essere sempre ad alti livelli sulle prossime montagne, difendendosi bene martedì. Comunque, le somme si tireranno dopo la cronometro. Non scalare posizioni e restare nella lotta sarebbe molto importante per me. Ho fiducia di poter tenere anche nella terza settimana». Così Domenico Pozzovivo, nato a Policoro in Basilicata, terzo nella generale, dopo la tappa di conclusa a Sappada.

«L'avvicinamento al Giro d'Italia è stato simile a quello dell’anno scorso. Non mi ha fatto grandissimo piacere che si sia parlato più della crisi di Aru che della mia posizione di classifica. Però, alla fine sarà la strada a parlare», conclude il corridore lucano.