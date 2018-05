Al trofeo Talos di Ruvo doppietta della Cavallaro

Doppietta per la Polisportiva Cavallaro al 1° trofeo del Talos. Vito Davide Stasi e Francesco Girolamo regalano alla società di Bisceglie una netta affermazione alla prima gara nazionale di paraciclismo al sud inserita nel calendario della Federazione ciclistica italiana. Terzo Fabrizio Bove (Anmil Sport Italia) primo degli handbikers (MH5) al termine di un bel confronto con Alberto Glisoni (Alove Team) vincitore nella categoria MH0.

Gli azzurri Luca Mazzone (Circolo Canottieri Aniene) e Leonardo Melle (Peppe Molè) si impongono rispettivamente nella MH2 e nel triciclo.

Tanta gente lungo i corsi cittadini attraversati dalla corsa ma anche sulle strade nel parco nazionale dell’Alta Murgia verso Castel del Monte e Calendano. Bella e combattuta la corsa organizzata dall’associazione sociale e culturale «Ruvo 2.0 - Salvatore Barile» con la collaborazione della Flowers Town di Terlizzi, della All Bike e della Talos entrambe di Ruvo

Loreto Di Loreto (GS Paralimpico Difesa), vince nella categoria MH3. Massimo Coluzzi (ANMIL Sport Italia) fa suo il successo nella MH4. Tra le donne affermazioni per Grazia Anna Turco (Utopia Sport) e Romina Modena (Alove Team) rispettivamente inH2 e H4. Tanti applausi per l’under 16 Andrea Marchese (Anmil Sport Italia) e per il paraciclista di casa Giuseppe Ciliberti (Talos Ruvo di Puglia) alla prima uscita in una gara ufficiale in categoria MC1.