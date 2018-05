Derby tricolore, Conversano vince gara1

CONVERSANO - Vince il Conversano nel giorno tanto atteso: gara1 della serie della finale scudetto della pallamano maschile va ai padroni di casa che s'ompongono 29-26. Gara-2 si disputerà sul campo della Junior Fasano il 19 maggio ed eventuale gara-3 ancora sul campo degli uomini di Francesco Ancona il 26 maggio.

Cinque volte sul gradino più alto i baresi, due i brindisini, ed una serie di altre affermazioni nazionali di grande prestigio: si tratta di due fra le più gloriose società italiane, orgoglio regionale per una festa dell’handball invidiata da tutto lo Stivale. Travolgente il percorso stagionale per entrambe le contendenti, con i conversanesi che hanno vinto il girone iniziale ed hanno poi battuto in semifinale i campioni in carica del Bolzano e i fasanesi che si sono imposti nel raggruppamento di Poule per poi sconfiggere i vincitori della Coppa Italia del Pressano.

Il Conversano è tornato ai massimi livelli dopo un digiuno di ben sette anni, durante i quali difficoltà enormi sia dal punto di vista finanziario sia da quello logistico ne avevano addirittura messo in discussione il futuro. Il Fasano al top è ormai da un lustro, essendo tra l’altro alla quinta finale scudetto. Formazioni assai differenti, con i biancoverdi di coach Tarafino trascinati dall’entusiasmo della gioventù e quadrati da innesti di esperienza e da una impostazione tattica sempre puntuale, mentre i biancazzurri di mister Ancona puntano su solidità difensiva e qualità tecnica di protagonisti ormai navigati.

Il programma della serie di finale:

sabato 12 maggio [gara-1]

Conversano - Junior Fasano 29-26

sabato 19 maggio [gara-2]

Junior Fasano - Conversano

sabato 26 maggio [gara-3]

Junior Fasano - Conversano