Spagnolo, da Mesagne al mito del Real Madrid

BARI - Ancora un paio di mesi e per lui si apriranno le porte del mito. Matteo Spagnolo, classe 2003 di Mesagne, sarà il primo giocatore italiano di basket ad entrare nella “cantera” del Real Madrid, uno dei club più prestigiosi d’Europa con le sue 9 Coppe dei Campioni/Eurolega in bacheca.

Formatosi cestisticamente nel brindisino, fra Mens Sana Mesagne e Aurora Brindisi, Matteo gioca da due stagioni nella Stella Azzurra Roma con cui ha già vinto scudetti e ottenuto riconoscimenti prestigiosi nei più importanti tornei internazionali. In questi giorni, peraltro, è impegnato nel primo turno dei playoff di serie B contro il Bisceglie (unico quattordicenne in Europa a giocare un campionato senior).

Le strade di Spagnolo e del Real Madrid si sono incrociate più volte in vari tornei internazionali e proprio in quelle occasioni gli osservatori del club spagnolo hanno messo gli occhi addosso a questo ragazzo che in campo, ma anche fuori, è molto più maturo della sua età. Abituato a bruciare le tappe fin da quando ha messo piede sul parquet, Spagnolo comincia a far parlare di sé per una partita di under13 in cui realizza 78 punti con la maglia del Mesagne. Ma è a Roma con la Stella Azzurra che si completa la sua maturazione. La società romana (che fra i vari giocatori lanciati vanta un certo Andrea Bargnani) punta forte su di lui che ricambia l’attenzione con prestazioni sempre impeccabili riuscendo a giocare e a distinguersi fra ragazzi anche di due o tre anni più grandi di lui come se non ci fosse alcuna differenza.

Ovvio che per lui il prossimo passo sarà la nazionale under16 con cui questa estate giocherà gli Europei.

L’approdo al Real Madrid gli consentirà fra l’altro di ripercorrere le gesta di un altro baby fenomeno europeo, quel Luka Doncic, sloveno di 18 anni, che ha incantato il vecchio continente in maglia Real e che sarà fra le primissime scelte al prossimo Draft NBA. Per ora il paragone è decisamente azzardato e prematuro, ma non lo è prevedere per lui un grande futuro.

Francesco Damiani