'Tu puoi', ecco i semi del cambiamento

ROMA, 2 APR - Già visitata da 7 milioni di persone in Europa e nel resto del mondo, arriva a Roma la mostra fotografica dal titolo 'Tu Puoi - I Semi del Cambiamento', dal 3 aprile nella David Lubin Memorial Library della Fao. Un percorso che attraverso le immagini selezionate punta a far conoscere sia i principi della Carta della Terra, sia il potere che è in mano a tutte le persone comuni di realizzare, con le singole azioni, un reale sviluppo sostenibile. La rassegna, frutto della collaborazione tra l'istituzione buddista Soka Gakkai International (SGI) e la Carta Internazionale della Terra (ECI), è uno degli eventi ufficiali proposti nell'ambito del II Simposio Internazionale sull'Agroecologia. Suddivisa in 24 pannelli, è articolata nelle sezioni Inspira, Impara, Rifletti, Rivitalizza, in cui i materiali esposti enfatizzano la profonda interconnessione tra gli esseri umani e la natura, auspicando il desiderio (e la necessità) di costruire e ampliare la sfera di compassione e attenzione verso il pianeta.