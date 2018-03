Ex consigliere sicurezza Obama a Netflix

NEW YORK, 29 MAR - Susan Rice segue le orme di Obama e si unisce alla squadra di Netflix. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale del 44/o presidente entrerà a far parte del 'board of directors' del servizio di streaming online. La notizia viene a breve distanza dall'annuncio che Obama produrrà un proprio show. Secondo indiscrezioni si tratteranno argomenti cari a Barack e Michelle Obama durante i loro otto anni alla Casa Bianca, tra questi l'assistenza sanitaria e la corretta alimentazione soprattutto per i bambini. Rice, 53 anni, tra l'altro anche ambasciatore americano alle Nazioni Unite, ha detto di essere entusiasta di andare a far parte di un'azienda che offre produzioni di alta qualità. Netflix ha oltre 117 milioni abbonati in tutto il mondo di cui 55 milioni negli Stati Uniti.