Alla Fiera Ragazzi Ragazze con i numeri

ROMA, 24 MAR - Le vite di donne straordinarie si stanno conquistando un posto speciale nell'editoria per ragazzi, e non solo. E, dopo il successo di 'Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli' (Mondadori) di Francesca Cavallo e Elena Favilli, fenomeno da oltre un milione e mezzo di copie vendute, l'attenzione si sposta sul mondo scientifico. Editoriale Scienza festeggia alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, i 15 anni della collana 'Donne nella Scienza' con 'Ragazze con i numeri' della giornalista e scrittrice Vichi De Marchi e della matematica Roberta Fulci, conduttrice di Radio3Scienza, che raccontano storie e sogni di 15 scienziate. Da Rita Levi Montalcini alla cinese Tu YouYou, che ha vinto la battaglia contro la malaria, il libro, con le immagini di Giulia Sagramola, "racconta le personalità di spicco nella scienza in diversi continenti. La scelta è stata fatta con criteri geografici perché non ci sembrava giusto raccontare solo le donne della scienza nel mondo occidentale" spiega Vichi De Marchi.