Da balsami a creme, boom acquisti maschi

BOLOGNA, 18 MAR - 'Sdoganato' da tempo il tema della crema per uomini, ora per tutta la cosmetica è boom maschile. Spendono di più, specie i single giovani (o di ritorno) e per loro più che mero consumo la bellezza, tra lozioni, prodotti da barba, balsami e gel, è un rito. Al Cosmoprof in corso a Bologna la tendenza è evidente. L'agenzia di comunicazione Klaus Davi ha stimato dopo aver intervistato 50 responsabili marketing e titolari delle aziende espositrici, che sul mercato italiano esistono almeno 34 marche diverse di schiuma da barba e 76 di dopo barba. I profumi maschili sono oltre 100 mentre i prodotti per capelli oltre 87. Un uomo appassionato di creme per il viso può contare su 79 variazioni mentre abbondano i gel anti brufoli (22 marche censite), il siero per viso (15), le creme aromatiche per il corpo (33), balsami (oltre 50), creme anti macchie (12 solo per gli uomini), creme riscaldanti e chi più ne ha più ne metta. A fare la parte del leone nell'acquisto sono i single fra i 18 e i 55 anni.