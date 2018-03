Leopardi: al Cairo l'Infinito in arabo

SERRAPETRONA (MACERATA), 15 MAR - Partono dal Cairo le celebrazioni per i 200 dalla scrittura e pubblicazione dell'Infinito di Leopardi, che cadono nel 2019. Una ricorrenza onorata anche con il progetto 'Infinito 2000' nato da un'idea del poeta Davide Rondoni e del Centro di Poesia Contemporanea di Bologna e promosso dalla Fondazione Claudi di Serrapetrona e dal Cesma (Centro Studi Marche) di Roma. Due gli eventi in programma il 17 e il 18 marzo al Cairo in collaborazione con l'Istituto Italiano di cultura: il 17 la lettura e il commento da parte di Davide Rondoni della poesia 'festeggiata' con la traduzione in arabo nel quartiere popolare del Moqattam con la comunità dei copti Zabalin (i raccoglitori di immondizia). Domenica 18 marzo, presso la sede di Italianistica dell'Università di Helwan, si terrà l'evento letterario "Italia culture Mediterraneo-Infinito Mediterraneo", in collaborazione con l'Istituto Cervantes del Cairo. In serata al Geek Campus del Cairo un concerto mediterraneo di Eugenio Bennato.