Se la pensione si «conserva» sotto ghiaccio

In un’epoca nella quale le pensioni dei nonni diventano un puntello sempre più indispensabile per molte famiglie, l’argomento può anche fornire lo spunto per una commedia cinematografica. È appunto il caso di Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, in cui il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), s’innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassarne la pensione…Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.

Il film, prodotto da Indigo e Rai Cinema e distribuito da 01, uscirà in tutte le sale il prossimo 15 marzo, ma per i Lettori della Gazzetta ci sarà la possibilità di assistere all’anteprima ad inviti che si terrà martedì 6 alle 20.30 nei cinema dei circuiti UCI (in Puglia a Bari, Gioia del Colle e Molfetta e, per la Basilicata, a Matera) e The Space (Casamassima e Surbo). Per ottenere gli inviti, validi per due persone, troverete oggi e domani un apposito coupon sul giornale, che vi rimanderà al sito ufficiale della Gazzetta - lagazzettadelmezzogiorno.it -, con il riquadro dedicato al film: basterà seguire le indicazioni per registrarsi ed ottenere un invito per due (fino a esaurimento posti).

«La crisi economica - spiegano i registi - culturale ed umana che stiamo vivendo ha reso i confini tra morale e immorale, lecito e illecito, sempre più sottili. In un microcosmo schiacciato dalla burocrazia, in cui i corruttori se la cavano sempre, passare dal lato dei criminali è facile… come nascondere un cadavere in freezer. Con Metti la nonna in freezer non volevamo denunciare tutto questo. Il nostro obiettivo era esplorare con leggerezza le emozioni, i desideri e le insicurezze di due personaggi che cercano la rivalsa contro chi li ha abbandonati, professionalmente e umanamente, e finiscono con l’innamorarsi: lei, Claudia, una precaria costretta a surgelare la nonna per sbarcare il lunario, lui, Simone, un finanziere con troppi scrupoli ma nessuna raccomandazione».



[r. sp.]