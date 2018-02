L'amante di Picasso per asta da record

LONDRA, 27 FEB - Un altro Picasso per un'altra asta da record. Sotheby's si gioca la carta della 'Femme au béret et à la robe quadrillée', celebre ritratto di Marie-Thérèse Walter, amante francese del genio andaluso fino all'avvento di Dora Mar, come pezzo forte di un appuntamento da non perdere, il 28 febbraio, a Londra, per i collezionisti il cui conto in banca sia in grado di allineare parecchi zero. Un'opera per mettere le mani sulla quale bisognerà sborsare a stare bassi 50 milioni di dollari, secondo le stime dei responsabili della casa londinese. L'evento è del resto solo il clou di una kermesse di arte e denaro che vedrà andare all'incanto entro metà della settimana prossima - tra Sotheby's e Christie's - una quarantina di lavori del pittore spagnolo e altre opere dall'Impressionismo e Avanguardia. Tanto per far partire bene l'anno nuovo dopo la trionfale conclusione di un 2017 segnato dal +30% di fatturato delle grandi case d'asta britanniche.