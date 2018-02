Limonov in Italia a maggio con autobio

ROMA, 27 FEB - Eduard Limonov, lo scrittore e dissidente russo al quale Emmanuel Carrère ha dedicato una famosa biografia romanzata, sarà in Italia a maggio per l'uscita della sua autobiografia, 'Zona Industriale', pubblicata dall'editore Sandro Teti. Il tour di presentazioni partirà dal Salone Internazionale del Libro di Torino 2018. Limonov è tornato in possesso del suo passaporto in questi giorni. Esce dalla Russia dopo 23 anni e come prima meta ha scelto il nostro Paese. Al Salone Internazionale del Libro di Torino sarà intervistato, sabato 12 maggio, dal direttore di Radiotre, Marino Sinibaldi. All'appuntamento torinese seguiranno tappe, nei giorni successivi, a Milano, Vicenza e Roma. Dopo la fortuna di 'Limonov' di Carrère, arriva dunque la prima autobiografia dell'autore: 'Zona industriale' è un "romanzo moderno" come lo definisce lo scrittore russo. Il libro attraversa gli episodi più rilevanti della sua vita, avvenuti prevalentemente dopo la scarcerazione, nel 2003.