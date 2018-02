Coez, storia di un rapper

ROMA, 28 FEB - Dischi d'oro e di platino. Un palazzetto dello sport a Roma pieno fino all'ultimo posto per due sere di fila (lo scorso 3 e 4 febbraio). E sold out conquistati uno dietro l'altro un po' in tutta Italia. Se il nome di Coez, fino a qualche tempo fa, era sconosciuto ai più, oggi il rapper dalle venature pop, anche grazie a social e nuovi media, si è preso una bella rivincita, raccogliendo con l'ultimo album Faccio un casino, i frutti di una lunga, lunghissima gavetta. Quella che, in tempi usa e getta dei talent, sembra ormai in via d'estinzione e che il giornalista Mattia Marzi ripercorre, con uno stile immediato e diretto, nel suo libro "Tu lo conosci Coez?", edito da Arcana Edizioni. La storia, tra biografia e romanzo, di un giovane timido e chiuso in se stesso, che trova nella musica sfogo e soddisfazione, non senza difficoltà. "I media tradizionali - televisione e radio - di Coez proprio non ne volevano sapere: non abbastanza rap per entrare in certi circuiti e non abbastanza pop per il pubblico generico".