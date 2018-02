Padre Fortunato, "Francesco il Ribelle"

PERUGIA, 27 FEB - Si intitola "Francesco il Ribelle" l'ultimo libro di padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro convento di Assisi: una biografia del Santo con la prefazione del segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin. "Il volume - spiega una nota del Sacro convento - risponde alla domanda sul perché tutti sono affascinati dalla figura di San Francesco, dalla sua vita e dalle sue azioni. Si delineano i luoghi che Francesco ha visitato, i gesti e il linguaggio con cui ha formulato il suo messaggio, esplicitando la sua rivoluzione culturale. Francesco è l'uomo moderno, come moderna è la lingua che usa. L'attualità del pensiero e dell'azione del Santo di ieri sono le stesse di Papa Bergoglio oggi in un'epoca, la nostra, che non è tanto dissimile da quel medioevo". "Il merito forse maggiore di questo testo - scrive il cardinale - è quello di condurci a riflettere sul 'ribelle' Francesco, ma anche quello di farci intravedere il volto del cristianesimo delle prossime generazioni".