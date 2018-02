Amodio apre Festival Danza di Roma

ROMA, 27 FEB - ''Vestita di bianco, nella cultura gitana il colore della 'morte'. Uccisa dal bacio dell'amore folle di Don Juan''. E' la Carmen di Amedeo Amodio, spettacolo nato nel 1995 per Aterballetto, oggi interpretato da Anbeta Toromani e Amilcar Moret, ad aprire l'VIII Festival Internazionale della Danza di Roma della Filarmonica Romana e Teatro Olimpico, al via dall'8/3 al 20/4 con 5 spettacoli ''di diverso stile e provenienza. Ma uniti - dicono i direttori artistici Andrea Lucchesini e Lucia Bocca Montefoschi - dalla lettura in chiave moderna dei temi e dei paesi che raccontano''. In cartellone, anche un altro classico della coreografia italiana, come Mediterranea di Mauro Bigonzetti. E poi la prima nazionale dell'omaggio a Bunuel della stella spagnola Miguel Angel Berna in Tierra y Alma; la Notte Tzigana con i danzatori del Zigana Clan e l'Orchestra Tzigana di Budapest; e, per chiudere, la star mondiale del flamenco, Pastora Galvan, nel nuovo spettacolo intitolato semplicemente Pastora baila.