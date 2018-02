Scala omaggia Rossini con una mostra

MILANO, 27 FEB - Si intitola 'Gioachino Rossini al Teatro alla Scala' la mostra omaggio al compositore marchigiano a 150 anni dalla morte che aprirà nel museo del teatro dal prossimo 17 aprile al 30 settembre. Per l'occasione l'intero museo diventa percorso espositivo nell'allestimento curato da Luigi Pizzi che ripercorre oltre 100 opere. Ai ritratti e cimeli che fanno parte della mostra permanente del teatro si aggiungono elementi come il manoscritto del Tancredi e testimonianze degli allestimenti storici della Scala: da quelli dello scenografo ottocentesco Alessandro Sanquirico a quelli di Pizzi, Luca Ronconi e Jean-Pierre Ponnelle di cui viene ricostruita in Scala la scenografia dell'Italiana in Algeri fino alla Gazza Ladra, dello scorso aprile, con la regia di Gabriele Salvatores. Le celebrazioni per Rossini saranno completata dall'esecuzione della Petite messe solennelle per solisti e coro il 9 marzo alla chiesa del Sacro cuore di Milano, il 10 nel Duomo di Lodi e il 13 alla basilica di San Vittore a Varese.