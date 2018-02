Terza data a Roma per Ennio Morricone

ROMA, 27 FEB - Nuova data a Roma per Ennio Morricone. Alle due serate già annunciate il 16 e 17 giugno, la prima delle quali sold out, alle Terme di Caracalla, si aggiunge un terzo concerto, il 18 giugno, del Maestro che dirigerà le sue musiche per il cinema. Morricone sale nuovamente sul palcoscenico a distanza di quattro anni dal suo ultimo concerto, nel 2013. Questa volta, dopo il tutto esaurito dei concerti italiani ed europei, porta il programma del "60 Years of music World Tour". La tournée mondiale, che segna il 60/o anniversario come compositore e direttore d'orchestra, ha portato il maestro a esibirsi davanti a circa 400.000 persone in 30 diverse città europee. A giugno torna finalmente in Italia, dopo gli appuntamenti dei prossimi giorni a Firenze (2 marzo), Torino (4 marzo), Milano (6 marzo).