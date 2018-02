A Umbria Jazz Melody Gardot

PERUGIA, 27 FEB - Melody Gardot e Gregory Porter "Nat king Cole" con la Umbria Jazz Orchestra diretta da Vince Mendoza, saranno il 22 luglio (Arena Santa Giuliana) a Perugia per Umbria Jazz, che all'ampio e prestigioso spazio riservato al Brasile (con Veloso e Gilberto Gil) affianca quindi, fra l'altro, lo charme e il jazz di gran classe di Melody Gardot, per la quarta volta alla rassegna jazz umbra. Melody - sottolinea l'ufficio stampa - è uno dei talenti più puri emersi negli ultimi anni, e per di più con alcuni tratti non comuni: voce suadente, calda, capace di emozionare e di sedurre. Ma non solo, è anche una straordinaria songwriter ed una band leader capace di dare, anche grazie ad una sapiente scelta dei musicisti e ad originali orchestrazioni, una veste sonora accattivante alle sue canzoni. Gregory Porter presenta dal vivo il suo omaggio a Nat King Cole, oggetto del suo più recente disco (il quinto in studio) uscito qualche mese fa per Blue Note.