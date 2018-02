Ruggito rock di Liam Gallagher a Milano

MILANO, 27 FEB - Un rock'n'roll accorato e senza fronzoli è quello che Liam Gallagher ha portato il 26 febbraio al Fabrique di Milano. In un'ora e dieci di show dedicata per metà al debutto solista 'As You Were' e per metà agli Oasis, il cantante di Manchester ha scatenato una bolgia elettrica. Dall'inaugurale 'Rock'n'Roll Star', alle nuove acclamate 'Wall of Glass' e 'For What It's Worth', per finire di nuovo con classici come 'Be Here Now' e 'Wonderwall', lo show ha dosato novità e nostalgia fino a quando, nei bis, è salito sul palco Bonehead, storica seconda chitarra degli Oasis. Il cantante replica il 27 febbraio al Gran Teatro Geox di Padova, anch'esso sold out, e tornerà a Milano il 21 giugno nella prima giornata degli I-Days 2018 in Area Expo.