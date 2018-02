Claude Lelouch, ogni film una vita

ROMA, 26 FEB - "Per me ogni film è una vita: quando mi chiedono quanti anni ho, non rispondo 80 ma 47, che sono il numero di film che ho realizzato". Parole di Claude Lelouch, il maestro del cinema francese, due volte premio Oscar, scelto come presidente di giuria della 15/a edizione del Montecarlo Film Festival de la Comédie, l'evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 26 febbraio al 3 marzo nel Principato di Monaco. Ad affiancare Lelouch nei lavori da giurato, due attrici italiane: Nancy Brilli e Valeria Solarino e il critico cinematografico internazionale Nick Vivarelli. Lelouch ha dedicato proprio all'importanza dell'improvvisazione parte della conferenza stampa iniziale. "In quasi tutti i miei film - ha detto il regista - mi è capitato di utilizzare attori che non facevano parte del cast, ma che avevo visto sul set e mi sembravano adatti a ricoprire determinati ruoli che non avevo previsto".