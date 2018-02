Ifpi, Ed Sheeran bestseller mondo 2017

ROMA, 26 FEB - IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica nel mondo, ha nominato Ed Sheeran Best selling recording artist del 2017, riflettendo così il successo del suo terzo album in studio ö (Divide) e dei suoi singoli, tra cui la hit internazionale Shape of you. Ed Sheeran è il quinto artista a ricevere il premio IFPI Global Recording Artist of the Year, l'unico riconoscimento che rispecchia il successo mondiale degli artisti attraverso vendite fisiche e digitali, dai vinili agli stream. Gli artisti che hanno ottenuto il premio negli scorsi anni sono stati: One Direction (2013), Taylor Swift (2014), Adele (2015) e Drake (2016). È la prima volta che il premio IFPI Global Recording Artist of the Year viene assegnato allo stesso artista per l'album più venduto e per il singolo dell'anno.