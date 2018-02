Gabriele Corsi conduce Boss in Incognito

ROMA, 26 FEB - "Lo confesso: arrivo alla conduzione di questo programma con umiltà ed entusiasmo. L'ultima puntata è quella che mi ha commosso di più. L'abbiamo girata ad Accumoli, zona colpita dal terremoto". Gabriele Corsi sbarca alla guida del docu-reality Boss in Incognito, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che ritorna su Rai2 con la quinta stagione dal 2 marzo in prima serata. Storie dei grandi imprenditori che decidono di lavorare sotto copertura insieme ai loro dipendenti. Andrà in onda il giovedì, fatta eccezione per la prima puntata, trasmessa di venerdì. Cambia anche il compito del padrone di casa: quest'anno non si limita a narrare le gesta dei boss che si nascondono sotto identità differenti. Per la prima volta sarà anche accompagnatore dei manager protagonisti di puntata. Protagonista della prima puntata Paolo Luchi del Materassificio Montalese, azienda di Pistoia con una tradizione manifatturiera che si tramanda da più generazioni e che oggi conta 240 addetti.