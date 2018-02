Matilde Gioli su copertina Forbes Italia

ROMA, 26 FEB - Arrivata alla ribalta con il film "Il Capitale umano" di Paolo Virzì, Matilde Gioli a 28 anni e con una laurea in filosofia, conferma il suo percorso professionale da attrice conquistando la cover dell'edizione italiana dell'autorevole Forbes (in edicola domani). Fotografata da Gianluca Fontana, uno dei più autorevoli e ricercati fotografi a livello internazionale, Matilde rientra quindi tra i 100 professionisti italiani under 30 che si propongono di reinventare il futuro attraverso le loro rispettive professioni. In attesa di vederla accanto a Sergio Castellitto nel film "Ricchi di fantasia" per la regia di Francesco Miccichè, inizierà presto le riprese di un importante film in costume da coprotagonista (top secret), Matilde ha una sua precisa visione del mondo: "Penso in positivo in un mondo dove vorrei venissero dati ai giovani modelli di riferimento diversi dagli stereotipi dei fashion blogger".