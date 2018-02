Rete spettatori per film di qualità

ROMA, 26 FEB - Candidati ai David come il noir animato Gatta Cenerentola, Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli e Easy di Andrea Magnani; Tito e gli alieni di Paola Randi con Valerio Mastandrea; Hannah di Andrea Pallaoro e L'equilibrio di Vincenzo Marra. Sono fra gli 11 titoli della selezione 2018 'A tutto schermo' della Rete degli spettatori, associazione culturale indipendente che si prefigge di promuovere film italiani di qualità penalizzati dal mercato e di dare loro una seconda chance, con iniziative in sala e nelle scuole. Una giuria di critici indipendenti ha scelto le opere di quest'anno (nove film di finzione e due documentari) tra quelle presentate nei maggiori festival italiani (Venezia, Torino, Roma) o uscite in sala da giugno a novembre 2017 con meno di 100 copie. Completano la selezione: Il contagio di Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, Dove non ho mai abitato di Paolo Franchi, L'intrusa di Leonardo di Costanzo e i documentari Country for old men di Stefano Cravero e Pietro Jona e Ibi di Andrea Segre.