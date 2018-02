'Storie buonanotte', esce secondo volume

ROMA, 26 FEB - Bambine ribelli alla riscossa. E' quasi finito il conto alla rovescia: sarà in libreria il 27 febbraio 'Storie della buonanotte per bambine ribelli 2' (pp. 224, euro 19,00), pubblicato da Mondadori nella traduzione di Loredana Baldinucci e Simona Brogli. Le autrici, Francesca Cavallo ed Elena Favilli, tornano con 100 nuove storie per ispirare le bambine, e i bambini, a sognare senza confini. Il primo volume, che, con 470 mila copie, è stato il piu' venduto del 2017 in Italia, ha venduto oltre un milione e mezzo di copie nel mondo ed è diventato un movimento globale. Ed ecco dunque nel secondo volume, Audrey Hepburn che mangiava tulipani per sopravvivere alla fame ed è poi diventata un'inarrivabile icona di stile; Bebe Vio, grintosissima campionessa di scherma malgrado una grave malattia; J.K. Rowling, che ha cambiato per sempre la storia della letteratura. Dell'autrice di Harry Potter proponiamo anche, in anteprima, il ritratto dell'illustratrice Paola Rollo, per gentile concessione della casa editrice.