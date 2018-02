Vasco, libero dopo Modena ora mi diverto

BOLOGNA, 26 FEB - "Dopo il grande evento di Modena Park avrei potuto non fare più niente. Mi sento quindi libero di sperimentare divertirmi e portare avanti il progetto VascoNoStop Live nella più totale indipendenza da vincoli di qualsiasi tipo di ordine discografico o di starbusiness". Così Vasco Rossi in un post sui social assicura i fan sul suo futuro. "L'unica condizione - sottolinea il rocker di Zocca - è quella di divertirmi e portare un po' di gioia con lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo. Con tutte le canzoni che ho voglia di cantare potrei andare avanti per anni ed è proprio quello che voglio fare".