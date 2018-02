Moda: Emporio Armani, la notte anche di giorno

(di Gioia Giudici) MILANO, 25 FEB - La minigonna e i Camperos luccicanti, il giorno e la notte, il nero e il colore: tutto si fonde sulla passerella di Emporio Armani, in una collezione che - spiega lo stesso Giorgio Armani - nasce dall'osservazione del mondo di oggi. "Mi piace osservare la gente, portare lo spirito di quel che vedo intorno a me nel mio mondo, per poi elaborare e reinventare. Oggi - nota Armani - si mescola tutto con assoluta libertà, la stessa che ho voluto catturare in questa collezione". I ragazzi di oggi - continua Armani "si vestono in modo contraddittorio, vanno nei club col maglioncino del fratello, in ufficio con lo chiffon. il gioco di utilizzare elementi della moda in modo informale fa parte del mondo di oggi, io ho colto questo tema e l'ho fatto mio". Se queste ragazze di oggi - ammette - sono più capaci di divertirsi di quelle di ieri, la passerella celebra anche un nuovo modo di incontro con il maschile: lui e lei escono insieme, vicini, ma non a braccetto: "non è un gioco romantico ma un'amicizia tra un uomo e una donna mi piace questa storia sottolinea - oggi c'è molto più cameratismo". E anche apertura mentale, tanto che è naturale far sfilare Oslo Grace, un ragazzo con una figura femminile tra le modelle, come successo ieri per la passerella della prima linea: "non mi pongo il problema, con quel vestito era divina". È questa stessa libertà che ispira la collezione Emporio per il prossimo inverno, dove si indossa già dal mattino quello che è tradizionalmente pensato per la sera. Ecco le gambe scoperte dalle gonnelline corte o dagli shorts, portati con gli stivali texani tutti luccicanti, i pellicciotti che brillano, i nuovi completi gessati dal taglio essenziale e dai bagliori notturni. D'impatto il contrasto tra il nero e il verde, o il turchese, così come il logo, che diventa cintura sulla giacca perfetta o monile tintinnante sul soprabito tutto lavorato. Belle e preziose le borsettine cilindriche portate come collane, in un gioco di metto e tolgo che coglie l'essenza delle ragazze di oggi.(ANSA).