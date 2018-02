Debutta a Rimini tour di Morandi

RIMINI, 25 FEB - Ha debuttato a Rimini, al Rds Stadium, 'd'amore d'autore', il nuovo tour di Gianni Morandi nei più importanti palasport italiani. Un viaggio dal vivo di 20 date che ha già registrato sold out a Rimini, Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino e che, a fronte delle richieste, ha aggiunto ulteriori appuntamenti al calendario annunciato, come il 25 aprile all'Arena di Verona, una 'serata evento' in apertura della nuova stagione extra lirica. E' l'amore, appunto, il leit motiv dello show, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live. Si parte dal passato con i grandi successi del repertorio del cantautore, colonna sonora di generazioni di italiani. Fino ad arrivare al presente con i brani di 'd'amore d'autore', l'ultimo album di inediti uscito il 17 novembre.