Rubino, dopo crisi ora sono una farfalla

ROMA, 24 GEN - Due terzi posti, il terzo Sanremo "e, non ci crederete, una canzone che dura esattamente 3 minuti e 33 secondi". Decisamente il numero 3 è quello che contraddistingue la partecipazione al festival di Renzo Rubino. "Ma questo è diverso dagli altri, mi sento molto più energico. Ed è come se fosse il primo, perché porto Custodire, una canzone che è forse la mia più intima, dedicata ai miei genitori separati che non si parlano più, e poi perché sono stato fermo tanto tempo". Tre anni, neanche a farlo apposta, che sono serviti a dargli nuova sicurezza e nuova linfa, e a tornare nel marzo scorso con l'album "Il gelato dopo il mare". Sanremo, dunque, come rinascita artistica di un artista che a 30 anni si è ritrovato. "Avevo paura di non essere capito, di non essere all'altezza delle aspettative, dei numeri. Sentivo la pressione. E così mi sono fermato, sono tornato in Puglia e mi sono dedicato ad altro", racconta il cantautore che una notte ha preso coscienza: "è come se da crisalide fossi diventato farfalla".