Stendardo Tiziano a Roma per restauro

ROMA, 19 GEN - Lo stendardo processionale di Tiziano, unica opera del maestro veneto ancora presente ad Urbino, arriva a Roma per essere sottoposta a restauro. Sarà un trasferimento temporaneo dalla Galleria Nazionale delle Marche nei laboratori dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, per lo stendardo, concepito come "opistografo" (ovvero un unico oggetto con raffigurazioni su entrambe le facce) dipinto a Venezia tra il 1542 e il 1544 da Tiziano Vecellio. Commissionato dai Della Rovere, venne inviato alla confraternita del Corpus Domini di Urbino e subito nel 1545 separato nelle due tele che lo compongono, una Resurrezione e un'Ultima Cena, che vennero incorniciate e poste ai lati dell'altare maggiore della chiesa della confraternita.