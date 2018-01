Da Eco alla Ferrante, nuova fiction Rai

ROMA, 7 GEN - Il primo adattamento tv del Nome della rosa di Umberto Eco, con John Turturro nei panni di Guglielmo da Baskerville (Sean Connery nel film di Jean-Jacques Annaud); la trasposizione dell'Amica geniale, il primo volume della quadrilogia bestseller mondiale di Elena Ferrante (e/o); il nuovo capitolo del kolossal sui Medici su Lorenzo il Magnifico: dopo un 2017 dai risultati eccellenti, forte di un budget da 176 milioni per il nuovo anno, la fiction Rai guarda sempre più ai mercati internazionali. Rai Fiction racconterà grandi personaggi come in E' COSI' LIEVE IL TUO BACIO SULLA FRONTE. ROCCO CHINNICI (dal libro della figlia del giudice ucciso dalla mafia, Caterina Chinnici), Giuseppe Fava (PRIMA CHE LA NOTTE, dal libro del figlio Claudio Fava e Michele Gambino, con Fabrizio Gifuni) o il poeta della canzone italiana, Faber (FABRIZIO DE ANDRE' - PRINCIPE LIBERO, con Luca Marinelli. E ancora la ricostruzione in Abruzzo, dopo il terremoto del 6 aprile 2009 (L'AQUILA GRANDI SPERANZE di Marco Risi).